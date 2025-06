Le sue origini risalgono al 1774, alla “Legione Truppe Leggere”, reparto di fanteria dell’esercito sabaudo con compiti di difesa militare delle frontiere e della salvaguardia degli interessi economici del Regno. 251 anni dopo, è rimasta intatta la dedizione di quel corpo militare, in particolare nella tutela della sicurezza economica del Paese. Uno dei compiti storicamente affidati alla Guardia di Finanza, che ieri sera ha festeggiato l’anniversario della sua fondazione con una cerimonia ospitata a Barletta, in Piazza Marina, davanti alla sede del Comando provinciale della BAT. A fare gli onori di casa, il Comandante, colonnello Pierluca Cassano, pronto a lasciare l’incarico nella sesta provincia, a due anni dal suo arrivo, sostituito da Andrea Di Cagno, e che ha ricordato l’impegno profuso in questo territorio, a difesa della legalità

Un lavoro incessante, quello svolto dalle Fiamme Gialle nella BAT, testimoniato dai numeri: solo nel 2024 e nei primi cinque mesi del 2025, sono stati eseguiti nella provincia 4mila interventi ispettivi ed oltre 330 indagini per contrastare gli illeciti economico-finanziari. Un impegno a tutto campo a tutela delle famiglie ma anche delle imprese oneste.

Il servizio.