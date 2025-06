Francesco Binetti, Donato Conteduca, Pasquale Delcuratolo, Giuseppe Dicorato, Giuseppe Porcelluzzi, Vincenzo Rizzi e Giuseppe Rotunno. Sono i sette volenterosi cittadini barlettani che hanno aderito al progetto comunale “Nonna e nonno vigile”, varato lo scorso anno

dall’Amministrazione comunale con l’obiettivo di affiancare alla Polizia Locale alcuni volontari (pensionati tra i 55 e 75 anni con idoneità psico-fisica certificata) sia per garantire un presidio di sorveglianza degli alunni in entrata ed in uscita dalle scuole, sia per agevolare la viabilità, scongiurando la sosta selvaggia e moderando i comportamenti

indisciplinati degli automobilisti in prossimità degli edifici scolastici.

Ad accoglierli oggi nella Sala Giunta del Palazzo di Città, per esprimere personalmente la sincera gratitudine dell’Ente e della comunità, c’erano il Sindaco Cosimo Cannito con Maria Anna Salvemini e Valentina Scazzeri, rispettivamente attuale e precedente Assessora alla

Polizia Locale. «La presenza amica del Nonno vigile – sostiene il Sindaco Cannito – è un

limpido esempio di impegno disinteressato a sostegno del bene verso la città e ispirato alla tutela della generazioni più giovani. Una scelta qualificante per ciascun protagonista che abbiamo voluto invitare in Municipio. La disponibilità e il tempo offerti sono sintesi di

altruismo, richiamo alle regole della buona educazione, del Codice della Strada, del civismo. Il grazie che gli rivolgiamo equivale alla riconoscenza di tutti i barlettani. Siamo fiduciosi di riproporre il servizio anche il prossimo anno scolastico, confidando nelle adesioni femminili al progetto. Infine, ma certo non per ultimo, un grazie al nostro Comando di Polizia

Locale, il cui ruolo è stato determinante per la perfetta riuscita di

questa prima edizione».