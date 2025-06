Și prepara a fare 13 Kombat Mania a Barletta. Sabato 5 luglio, con start alle 19.30, i giardini del Castello Svevo di Barletta ospiteranno la Castle Edition dell’evento internazionale organizzato dalla palestra Sportslab del Maestro Antonio Lisi. Un vero e proprio gala internazionale, che porterà nella città della Disfida atleti da ogni parte d’Italia e dalla Francia.

La novità principale della tredicesima edizione consisterà nella prima assegnazione nella storia di Barletta di un titolo europeo Iska, una delle federazioni più celebri al mondo. Sono oltre 30 gli atleti attesi per una competizione che proporrà tra le sue discipline K1 Rules Fight Code e Muay Thai. In palio ci sarà anche il titolo italiano Pro Fight 1 disciplina k1 Rules Fight Code, con Corrado Corvasce, atleta barlettano della Sportslab, che sfiderà il siciliano Andrea Grillo. Altro appuntamenti da non perdere sarà la sfida tra il barlettano Daniele Scuro e il francese Rudy Rousset da Montpellier, avversari per il titolo europeo Iska Pro K1 Rules Fight Code.

«Siamo fieri di organizzare quello che possiamo definire senza remore un evento storico – spiega il maestro Antonio Lisi – speriamo di non tradire le aspettative, forti anche di un’esperienza coltivata negli anni. Sarà una serata in grado di abbinare la sana competizione sportiva e lo spettacolo». A impreziosire la serata ci saranno anche delle esibizioni di ballo a cura della scuola Battaglia’s dance studio. L’ingresso all’evento di caratura internazionale tra i più importanti del panorama italiano, patrocinato da Comune di Barletta, Coni e Csen, è totalmente gratuito.