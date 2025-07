Appuntamento di grande prestigio per l’Ordine degli Architetti PPC della BAT che venerdì 4 luglio a partire dalle 16 a Palazzo Covelli a Trani, accoglierà l’arch. Massimo Crusi Presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC). Il numero uno degli architetti Italiani sarà nella BAT per parlare di equo compenso nell’esercizio della professione sia nei lavori pubblici che in quelli privati, un tema particolarmente delicato e sentito. L’arch. Massimo Crusi è presidente nazionale da febbraio del 2024, pugliese ed iscritto all’Ordine degli Architetti di Lecce.

I saluti istituzionali saranno affidati al Presidente dell’Ordine degli Architetti BAT Andrea Roselli mentre l’avv. Carlo Celani, consulente del CNAPPC, parlerà di equo compenso dal punto di vista del nuovo codice deontologico. L’appuntamento di venerdì chiude l’intenso ciclo di appuntamenti formativi destinati alla professione sul territorio della BAT.