Nell’ambito dell’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nella città di Barletta, la Polizia di Stato ha perquisito un locale in via Bonello, un sottano nel centro cittadino a pochi metri dal Comune, arrestando per detenzione di differenti sostanze stupefacenti due soggetti barlettani già gravati da precedenti specifici. Nello stesso locale la sostanza veniva confezionata e venduta al dettaglio.

La Polizia ha arrestato i due mentre erano ancora intenti a suddividere dosi di sostanza stupefacente di tipo sintetico. In particolare, la Sezione Antidroga della Squadra Mobile della Questura di Barletta Andria Trani, a seguito di numerose segnalazioni circa una presunta attività di spaccio di droghe sintetiche, ha individuato un sottano dove si verificavano dei movimenti sospetti e un continuo andirivieni di ragazzi, alcuni anche di giovanissima età. È stato notato come i singoli acquirenti, attraverso una sorta di codice prestabilito, nello specifico bussando alla porta per quattro volte, accedevano nel suddetto locale per acquistare la sostanza stupefacente.

A quel punto gli investigatori hanno deciso di effettuare una perquisizione d’iniziativa all’esito della quale sono stati rinvenuti: 122 gr. di ketamina, 12 pasticche di MDMA meglio conosciuta come ecstasy, 68 gr. di hashish e 150 gr. di marijuana e materiale da confezionamento.

Gli agenti, una volta fatto ingresso nel predetto ambiente, hanno sorpreso i due soggetti, un diciannovenne ed un ventitreenne, ancora intenti a suddividere le singole dosi da immettere nel mercato.

Occorre precisare che i provvedimenti adottati nel corso delle indagini non sono definitivi e che gli indagati non possono essere considerati colpevoli fino a quando la responsabilità non sia stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna ad effetto irrevocabile.