Il Consiglio comunale di Barletta è convocato, presso la Sala Consiliare ubicata al piano rialzato dell’ex Tribunale in Via Zanardelli, per giovedì 10 Luglio 2025 in seduta di prima convocazione con inizio alle ore 9.

Ordine del giorno

Comunicazione dei componenti della Giunta comunale (art. n. 40, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. n. 7, comma 3, del vigente Statuto comunale). Proposta 78.

Prelevamento dal Fondo di riserva. Comunicazione ex art.166 comma 2 D.Lgs.267/2000.

Riconoscimento e presa d’atto del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 111/2025 pronunciata dal Giudice di Pace di Barletta. Avvocatura. Proposta 63.

Salvaguardia degli equilibri del bilancio di previsione 2025/2027 e assestamento generale, art.193 e art. 175, comma 8, TUEL. Proposta 72.

C.C. N. 33/2024 – integrazione degli interventi pubblici da realizzare a scomputo da parte dei soggetti vincitori assegnatari di lotti nel programma innovativo e sperimentale denominato Contratto di Quartiere II avviso 448 inclusione area VP35/bis D.G.C. N. 102/2025. Proposta 60. Art.80, comma 2 del Regolamento del Consiglio comunale.

Zone B5 del vigente PRG: rettifica interpretativa ai sensi dell’Art. 12, CO. 3-bis, lett. B) e C) L.R. 20/2001. Proposta 70. Art. 80, comma 2 del Regolamento del Consiglio comunale.