Kombat Mania Castle Edition 2025 è stata un successo. L’evento, arrivato alla tredicesima edizione, si è tenuto a Barletta nella serata di sabato 5 luglio nei giardini del Castello con l’organizzazione della palestra Sportslab del maestro Antonio Lisi, ha visto la partecipazione del pubblico delle grandi occasioni ed è stato caratterizzato da incontri di alto livello tecnico.

Due i match in copertina, con altrettanti atleti barlettani protagonisti: Corrado Corvasce si è assicurato il titolo italiano Pro Fight K1 rules fight code, superando in finale il siciliano Andrea Grillo. Altro protagonista dell’evento è stato Daniele Scuro, vincitore del prestigiosissimo titolo europeo ISKA Pro K1 rules fight code nella sfida con il francese Rudy Rousset da Montpellier. L’evento, patrocinato da Comune di Barletta, Coni e Csen, ha consolidato la sua posizione come uno dei più importanti nel panorama italiano degli sport da combattimento.

Tra gli atleti locali che si sono distinti ecco anche Silvestro Cisternino, Michelangelo Lasala, Domenico Dicataldo, Tommaso Distaso e Vincenzo Sguera. «Direi che è andata alla grande, sia dal punto di vista dei risultati sportivi che della risposta avuta dal pubblico – spiega Lisi – siamo grati a tutti coloro che ci hanno sostenuto, dagli sponsor all’amministrazione comunale. Le premesse per un elevato standard qualitativo c’erano tutte e sono state rispettate in corso d’opera. Ne siamo felici e siamo pronti a ripeterci». Occhi che brillano per i vincitori: «Una sensazione indimenticabile – la definisce Corrado Corvasce – anche grazie al mio maestro e al pubblico. Sono grato a tutti gli affetti che mi sono stati vicini, dalla mia ragazza alla mia famiglia. Antonio Lisi è come un secondo padre per me, sono felice di aver condiviso con lui questo traguardo». Legame con lo staff e determinazione: questa la ricetta sposata anche da Daniele Scuro. «Una vittoria figlia di tanti sacrifici – la definisce – l’avversario è venuto qui per vincere e ci tenevo tantissimo a farlo davanti alla mia famiglia e ai miei amici. Ho vinto dopo un match durissimo, per me è un sogno che si avvera. Mai avrei immaginato di poter vincere un titolo europeo ma ce l’ho fatta».