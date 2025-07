“La preoccupazione della comunità barlettana dopo il grave episodio dei giorni scorsi è comprensibile, ma per quanto questa città presenti problematiche storicamente rilevanti sotto il profilo della sicurezza, i numeri infondono fiducia”. È quanto dichiarato dal Prefetto di Barletta Andria Trani, Silvana D’Agostino, che questa mattina ha riunito il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, alla presenza del Sindaco di Barletta Cosimo Damiano Cannito, a seguito del ferimento di un uomo con colpi d’arma da fuoco, avvenuto nei giorni scorsi sul lungomare cittadino. L’incontro odierno ha consentito di analizzare attentamente, dati alla mano, anche in funzione prospettica, la situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica in città: negli ultimi nove mesi, l’azione coordinata delle Forze dell’ordine ha impresso una decisa inversione di tendenza al quadro della criminalità a Barletta, con una riduzione complessiva di circa il 25% delle tipologie delittuose registrate.

Sul fronte del contrasto agli stupefacenti, tra le piaghe più rilevanti del territorio, a partire dall’estate 2024 si è assistito a un notevole incremento delle attività di polizia giudiziaria: gli arresti sono aumentati del 280% nel secondo semestre 2024 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, e il trend si è mantenuto elevato anche nel primo semestre 2025 (+257%). Le denunce in stato di libertà hanno segnato un analogo aumento (+40% e +250% nei rispettivi semestri). Tali risultati sono il frutto di operazioni mirate, come quella condotta dalla Squadra Mobile della Questura BAT nell’ottobre 2024, che ha portato a 36 misure cautelari per estorsione e traffico di droga, disvelando una fitta rete di spaccio articolata su più gruppi cittadini. Particolarmente incisiva è stata l’azione della Sezione Falchi, che nel 2025 ha effettuato 18 arresti in flagranza e sequestrato oltre 20 chili di cannabinoidi, oltre a cocaina, ketamina e cinque pistole clandestine. Parallelamente, il Comando Provinciale Carabinieri di Barletta Andria Trani, anche attraverso la Compagnia di Barletta e con il supporto di assetti operativi mobili, ha rafforzato i servizi ad alto impatto nei quartieri sensibili e nelle aree rurali. L’azione dell’Arma ha contribuito in modo determinante al decremento del 24% dei furti d’auto, fenomeno storicamente impattante sulla collettività locale. Grazie ad attività investigative approfondite, sono state smantellate organizzazioni dedite al furto, riciclaggio e smontaggio di veicoli, con il recupero di numerosi mezzi e la restituzione della refurtiva ai proprietari. L’operazione che ha portato all’arresto di 15 soggetti, responsabili a vario titolo di furto e ricettazione di autovetture, rappresenta oggi un benchmark operativo a livello provinciale. Tornando a quanto accaduto venerdì scorso a Barletta, il Prefetto D’Agostino ha voluto ribadire “piena fiducia negli organi inquirenti, che stanno svolgendo un’efficace attività investigativa: sono certa che in tempi molto rapidi arriveranno risposte esemplari per fare giustizia su quanto accaduto. È inevitabile che questi episodi criminosi generino una percezione di insicurezza, ma è anche doveroso ricordare che le indagini necessitano del rispetto dei tempi e delle leggi. I cittadini devono avere fiducia nell’operato delle Istituzioni e delle forze dell’ordine, la guardia resterà alta”. Intanto, proprio nel tavolo di questa mattina in Prefettura è stata disposta una mirata intensificazione delle attività di controllo da parte delle Forze di Polizia: “ma è doveroso ricordare che il controllo del territorio è già notevolmente aumentato nell’ultimo anno – ha precisato il Prefetto -. I servizi, ordinari e straordinari, risultano addirittura triplicati e questo anche grazie al rimpinguamento degli organici disposto dal Ministro dell’Interno, che ha visto incrementare, al netto di turnover per pensionamenti, di circa 120 unità il personale della Polizia di Stato e di circa 65 unità gli appartenenti all’Arma dei Carabinieri. Personale che è stato destinato sia al controllo del territorio, aumentando in maniera significativa le pattuglie presenti ed operanti in provincia, sia ad attività info-investigative, consentendo anche numerose operazioni contro le organizzazioni criminali. E le linee di azione del Governo finalizzate al potenziamento degli organici delle Forze di polizia proseguiranno con ulteriori assunzioni, che saranno sicuramente destinate ai presidi di Polizia anche di questo territorio, unitamente alla dotazione di strumenti investigativi tecnologicamente all’avanguardia”.

Da parte dell’Amministrazione Comunale è stata infine ribadita la volontà di continuare a promuovere iniziative finalizzate al miglioramento della vivibilità cittadina. Il Sindaco, infatti, ha ricordato come il Comune si stia adoperando per implementare i sistemi di videosorveglianza, potenziare ulteriormente la pubblica illuminazione, riqualificare gli spazi urbani rendendoli più sicuri, aprire luoghi di aggregazione quali biblioteche ed impianti sportivi e stanziare risorse comunali per attività di antimafia sociale, da realizzare in sinergia con tutti i soggetti coinvolti nella formazione dei giovani, quali scuole, parrocchie, associazioni e le altre agenzie educative.