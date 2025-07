Appena pubblicati sei nuovi avvisi, per un totale di 39 assunzioni a tempo pieno e indeterminato nei settori dell’igiene ambientale, della manutenzione del verde pubblico e dei servizi di facility management. Le selezioni, rivolte a diversi profili professionali, rappresentano un’importante opportunità di impiego e potenziamento dei servizi cittadini in vari ambiti di competenza di Bar.S.A. S.p.A. Nel dettaglio, le opportunità di lavoro sono così distribuite:

* 15 posti per Operatore Ecologico a tempo pieno e indeterminato – area operativo funzionale, spazzamento, raccolta e attività ambientali complementari del CCNL Imprese e Società Esercenti Servizi Ambientali FISE/ASSOAMBIENTE – livello 1/B;

* 14 posti per Operatore Ecologico a tempo pieno e indeterminato – area operativo funzionale, spazzamento, raccolta e attività ambientali complementari del CCNL Imprese e Società Esercenti Servizi Ambientali FISE/ASSOAMBIENTE – livello 2/B;

* 1 posto per Operaio specializzato con mansioni di manutentore e riparatore delle parti e dei sistemi meccanici – Servizi di Igiene Ambientale CCNL Imprese e Società Esercenti Servizi Ambientali FISE/ASSOAMBIENTE – livello 4/B;

* 5 posti per Operaio specializzato con mansioni di addetto alla manutenzione del Verde Pubblico Servizi di Facility Management CCNL PULIZIE E SERVIZI INTEGRATI/MULTISERVIZI – livello 3°;

* 2 posti per Operaio con mansione di – addetto al canile comunale – Servizi di Facility Management CCNL PULIZIE E SERVIZI INTEGRATI/MULTISERVIZI – livello 2°;

* 2 posti per Operaio con mansione di – addetto alle soste a pagamento Servizi di Facility Management CCNL PULIZIE E SERVIZI INTEGRATI/MULTISERVIZI – livello 4°.

Le figure ricercate coprono un ampio spettro di competenze operative, rispondendo sia alla necessità di rafforzare i servizi ambientali, sia a quella di garantire una cura più efficace degli spazi pubblici urbani, includendo anche i servizi di cui Bar.S.A. S.p.A. si occupa nell’ambito del canile comunale e della gestione delle soste a pagamento.

«Questi concorsi rappresentano un passo importante non solo per creare nuova occupazione – che di questi tempi è sempre una buona notizia – ma anche per migliorare concretamente la qualità dei servizi offerti da Bar.S.A. alla cittadinanza, negli svariati ambiti di propria competenza» hanno dichiarato il Sindaco Cosimo Cannito e la Presidente del CdA di Bar.S.A. avv. Alessia De Finis. «Puntiamo su professionalità e continuità per rendere la nostra città più pulita, verde e vivibile. Il Sindaco, inoltre, auspica che le commissioni di valutazioni possano essere costituite da rappresentanze della Prefettura, Questura e INPS che informalmente hanno dichiarato la propria disponibiltà».