Il Comitato spontaneo di quartiere “Medaglie d’Oro”, per voce del referente Oronzo Carli, lancia l’ennesimo grido d’allarme per la situazione ormai insostenibile di via Andria, dove il traffico pesante continua a transitare nonostante il divieto.

«I cartelli che vietano il transito ai mezzi pesanti ci sono, ma nessuno li rispetta – denuncia Carli –. Il continuo passaggio di camion ha deteriorato il manto stradale, danneggiato i chiusini e generato rumori incessanti e insopportabili per i residenti».

A peggiorare il quadro, la velocità eccessiva di molti veicoli leggeri, che percorrono la strada come fosse una corsia di scorrimento veloce, mettendo a rischio la sicurezza dei pedoni, in particolare in corrispondenza delle strisce pedonali.

Il Comitato avanza due richieste precise:

Intensificare i controlli sul divieto di transito ai mezzi pesanti, attraverso verifiche regolari e sanzioni;

Installare dissuasori di velocità nei punti più critici, per rallentare il traffico e migliorare la sicurezza stradale.

«Non chiediamo miracoli – conclude Carli – ma interventi concreti per ridare dignità e sicurezza a una strada densamente abitata, che non può più essere trattata come una scorciatoia per i mezzi industriali».

I residenti attendono risposte.