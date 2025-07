“Nel corso degli anni più volte sono intervenuto a livello nazionale con interlocuzioni dirette con il Comando provinciale della BAT dei Vigili del Fuoco, il Ministero dell’Interno, il Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, il Capo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, le parti politiche e le parti sindacali per la soluzione delle problematiche relative alla costruzione della nuova Caserma dei Vigili del Fuoco della BAT, che dovrà essere ubicata nell’ex mattatoio comunale.” Così il Capogruppo di Azione in Consiglio regionale e Segretario regionale, Ruggiero Mennea.

“Tuttavia, rispetto al cronoprogramma che prevedeva la pubblicazione della gara d’appalto entro la metà del mese di aprile 2025 vi sono ancora ritardi non spiegabili e non motivati, né l’Agenzia del Demanio, in quanto stazione appaltante, è stata in grado di fornire chiarimenti. Per questo voglio ringraziare l’On. Ettore Rosato il quale, sensibile alle esigenze del nostro territorio e come sempre attento a queste tematiche fondamentali per i cittadini, ha presentato un’interrogazione parlamentare al Ministro dell’Interno al fine di conoscere le ragioni del ritardo nella pubblicazione della gara europea per l’esecuzione dei lavori e della mancata pubblicazione della gara d’appalto nei termini previsti e, inoltre, per conoscere il nuovo cronoprogramma alla luce dei suddetti ritardi. Attenderemo con estrema attenzione la risposta del Ministro, perché la sicurezza dei cittadini e dei Vigili del Fuoco nello svolgimento del loro preziosissimo lavoro meritano certezze rispetto alla realizzazione di un’opera che è ormai diventata necessaria già da diversi anni”, conclude il presidente Mennea.