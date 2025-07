Cosa lega Barletta ad Albuquerque? Ce lo spiega l’avvocato barlettano Marco Bruno, esperto in diritto dell’immigrazione e cittadinanza, che, lo scorso 1 luglio 2025, ha ospitato una coppia di cittadini americani provenienti dall’importante città situata nel New Mexico (Usa).

I coniugi erano nella ”Città della Disfida” non per turismo, ma per rispolverare la storia delle origini di lei, Nancy Morgan. I bisnonni di Nancy infatti, Vito Calabrese e Domenica Marcello, nonché il nonno Ruggiero Gentile, erano barlettani residenti nello storico rione di Santa Maria. Nati tra il 1850 e il 1889, emigrarono, come tanti italiani, alla volta degli Stati Uniti per cercare fortuna. Le cose, dopo un avvio complicato, andarono fortunatamente bene, tanto che vissero negli States fino alla fine dei loro giorni.

Nancy, arrivata per la prima volta a Barletta per avviare un lungo e complicato (viste le modifiche del quadro normativo vigente) iter per acquisire la cittadinanza italiana, è stata poi accompagnata dall’avvocato Marco Bruno presso la sede dell’Archivio di Stato in via Manfredi. Occasione è stata quella di rispolverare le proprie origini e, con grande emozione, recuperare i certificati di stato civile degli antenati. ”Sfogliare quegli enormi e antichissimi libri è stato incredibile-ha detto l’avvocato Bruno ai nostri microfoni-potevamo sentire il “peso” di ogni singola pagina e provare solamente a immaginare la mano che li avrà compilati, catalogando i dati di migliaia di persone di una Barletta del passato, fatta perlopiù di gente umile ma piena di sogni”. E chissà quante altre storie simili potranno essere raccontate…

A cura di Giacomo Colaprice