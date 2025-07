Il Settore Welfare del Comune di Barletta, Il Sindaco Cosimo Damiano Cannito e l’Assessore del Settore, comunicano che dal giorno 19/07/2025 sino al 16/09/2025 verrà avviato in favore della cittadinanza il progetto “SPIAGGIA INCLUSIVA” dedicata a persone con disabilità.

Grazie alle associazioni Confraternita Misericordia Barletta, Associazione Vivere a 360°, UNITALSI, saranno presenti nelle giornate indicate n.2 volontari per garantire compagnia, ascolto, animazione leggera e assistenza base, anche nell’accesso al mare e nei movimenti logistici, non sanitaria, a persone con disabilità durante la permanenza in spiaggia. L’obiettivo è quello di promuovere il benessere, l’inclusione e la partecipazione attiva in un ambiente sicuro, piacevole e rilassato, al fine di poter godere delle risorse naturalistiche della Città.

Calendario:

LUGLIO – LEVANTE aree demaniali marittime situate a levante, con accesso da Viale Regina Elena Giorno Ora Sabato 19 9:00 – 13.00 15.00 – 19.00 Lunedi 21 9:00 – 13.00 15.00 – 19.00 Venerdi 25 9:00 – 13.00 15.00 – 19.00 Sabato 26 9:00 – 13.00 15.00 – 19.00 Lunedi 28 9:00 – 13.00 15.00 – 19.00

LUGLIO – ponente, lungo il Lungomare Pietro Mennea, in prossimità dell’innesto della strada litoranea in direzione del Villaggio Turistico Fiumara Giorno Ora Sabato 19 9:00 – 13.00 15.00 – 19.00 Lunedi 21 9:00 – 13.00 15.00 – 19.00 Sabato 26 9:00 – 13.00 15.00 – 19.00 Lundi 28 9:00 – 13.00 15.00 – 19.00

Agosto – Levante

mattina e pomeriggio tutti i giorni dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00, escluse le domeniche e il 15 agosto.

Agosto – Ponente

mattina e pomeriggio tutti i giorni dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00, escluse le domeniche e il 15 agosto.

Settembre – Levante

sabato e lunedi dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00 fino al 15 settembre.

Settembre– Ponente

sabato e lunedi dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00 fino al 15 settembre.

I cittadini avranno a disposizione

Litoranea di Ponente (dopo Lido Massawa):

1 bagno chimico a noleggio (fino al 15/09/2025) con 4 interventi di pulizia settimanali;

1 gazebo ombreggiante;

1 casetta in legno.

Litoranea di Levante (adiacente alla Spiaggia E.I.):

1 bagno chimico di proprietà comunale (con 4 interventi settimanali fino al 15/09/2025);

1 gazebo ombreggiante;

2 sedia JOB.

1 casetta in legno già in dotazione

1 casetta in legno.