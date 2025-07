Ultime ore di sollievo per la Puglia. Da questo fine settimana, ed in particolare da domenica 20 luglio, sono attese temperature ben più elevate rispetto a quelle gradevoli vissute sin qui. E’ in arrivo infatti il nuovo anticiclone africano che farà capolino sulla regione. Sarà il Nord della Puglia a soffrire le temperature più elevate con picchi in provincia di Foggia che toccheranno i 40 gradi, già da domenica. Colonnina di mercurio molto simile anche per le città più interne della BAT come Canosa, Spinazzola, Trinitapoli e San Ferdinando di Puglia dove in alcuni momenti potrebbero essere addirittura superati i 40 gradi, soprattutto lunedì 21 luglio. Il caldo torrido potrebbe spingersi sino a martedì, poi una lievissima ma quasi impercettibile discesa delle temperature. Le località più “fresche” saranno le province di Bari e Brindisi, in riferimento alle località marine, mentre nell’entroterra le temperature saranno comunque piuttosto elevate e in alcuni casi vicini ai 40 gradi, soprattutto nel Barese. Nel Tarantino è attesa tanta umidità. Situazione mista in provincia di Lecce dove sarà il vento di scirocco a portare afa. Entro il prossimo fine settimana le correnti atlantiche potrebbero riportare un po’ di sollievo, ma solo temporaneo.