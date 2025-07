L’iniziativa, organizzata dall’associazione Koreoproject, diretta da Giorgia Maddamma e il coordinamento di Sara Bizzoca, in collaborazione con le scuole Oltredanza, Barlettaartacademy, Scarpette Rosse, Spazio Danza e Liberdanza, rappresenta un’opportunità di formazione artistica d’eccellenza per i danzatori del territorio.

Nato nel 2013 a Lecce, Uni-Tanz è oggi un progetto di riferimento nell’ambito della danza contemporanea, riconosciuto a livello internazionale. In dodici edizioni, ha ospitato allievi da tutto il mondo — Italia, Argentina, Brasile, USA, Germania, Francia, Inghilterra, Svizzera, Grecia, Russia, Giappone e altri — favorendo la mobilità artistica e universitaria di giovani talenti.

Negli anni, il campus ha avviato importanti collaborazioni con istituzioni come il Teatro Pubblico Pugliese, il Conservatorio Tito Schipa, l’Accademia di Belle Arti di Lecce, l’Accademia Nazionale di Danza di Roma e la Tisch School of the Arts di New York. Tra i prestigiosi artisti ospiti: Malou Airaudo, Susanne Linke, Eva Lopez Crevillen, Kenji Takagi, Thusnelda Mercy e molti altri.

L’edizione 2025 di Uni-Tanz a Barletta prevede un focus di tecnica e repertorio sulla Modern Dance Americana con due ospiti molto prestigiosi: Blakeley McGuire – già danzatrice della Martha Graham Dance Company, oggi impegnata nella trasmissione del repertorio Graham in teatri e compagnie internazionali e Daniel Fetecua Soto – ex danzatore della José Limón Dance Company, attualmente attivo nella formazione coreutica presso la Limón Foundation.

Il workshop intensivo si terrà il 25 e il 26 luglio dalle 10:00 alle 19:30, presso la scuola di danza “Oltredanza” mentre il 27 luglio dalle 18,30 è prevista la restituzione finale aperta al pubblico e la presentazione del libro di Blakeley McGuire sulla tecnica Graham presso l’Auditorium Bonelli.

Barletta diventa così protagonista di un appuntamento di alto profilo internazionale, accessibile a giovani danzatori e appassionati del territorio. Per info e iscrizioni: [email protected]