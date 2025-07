”Mancanza di programmazione e nessun rispetto per la comunità scolastica: la vicenda della scuola D’Azeglio è l’ennesima dimostrazione dell’incapacità gestionale dell’amministrazione Cannito. Che la questione D’Azeglio sarebbe arrivata ad un punto di non ritorno non era difficile da prevedere. Da tempo avevamo sollecitato l’amministrazione a predisporre un piano che permettesse alla comunità scolastica di far fronte alla lunga chiusura del plesso di via XXIV maggio: nonostante questo, oggi ci ritroviamo davanti ad una situazione confusa e incerta.

Lo stato attuale delle cose vede l’opera, a detta del sindaco, “fuori dal Pnrr”. Non c’è, però, ancora certezza della copertura statale degli interventi e l’unica garanzia è rappresentata da una promessa del ministro Foti: un po’ poco per un’opera così importante. A questo va aggiunta la corsa contro il tempo per rendere la scuola Principe di Napoli in grado di ospitare i piccoli della scuola dell’infanzia. Che la D’Azeglio dovesse chiudere era noto da mesi, ma naturalmente ci si è ridotti all’ultimo momento per intervenire. Ora, la dirigente della D’Azeglio chiede di posticipare il trasloco alla fine dei lavori alla scuola Principe di Napoli. Un’istanza che condividiamo e facciamo nostra perché tutelerebbe la comunità scolastica senza farle perdere giorni di lavoro e preserverebbe il prezioso materiale da brutte sorprese. Almeno in questo caso l’amministrazione ascolti ciò che le viene chiesto e, per una volta, dimostri di avere lungimiranza e rispetto: non solo a parole, ma con atti concreti”.