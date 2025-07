Il Nuovo Campus Università LUM presso il Baricentro di Casamassima (BA) venerdì 25 luglio 2025, dalle 16:00 alle 18:30, ospiterà il primo importante momento di presentazione del percorso e dei risulti di ricerca del progetto BIO4SALT, entro un piccolo dibattito scientifico e operativo dedicato alla più ampia, urgente e delicata tematica della transizione ecologica nelle pratiche agronomiche. Il progetto è stato sviluppato nell’ambito del programma AGRITECH – National Research Centre for Agricultural Technologies e si inserisce nella Missione 4, Componente 2 del PNRR, con l’obiettivo di caratterizzare e sviluppare materiali biobased per il miglioramento della qualità dei suoli salini, contribuendo alla promozione della sostenibilità e della qualità nelle produzioni agricole. Il convegno – promosso da RENEWIA S.p.A., Università degli Studi di Palermo, GreenOil Srl – vedrà gli interventi di esperti dal mondo accademico, della ricerca e dell’impresa e verterà sull’uso di materiali bio-based, l’adozione di modelli produttivi resilienti e lo sviluppo di sinergie fra ricerca, impresa e territori rurali.

A sottolineare l’importanza della rete, è previsto all’interno del pomeriggio, anche un momento dedicato ai risultati di un altro progetto Agritech: “INTEGRITY – INnovation TEchnology in aGRIculture for circulariTY and a new value constellation” del quale l’Università LUM è partner insieme all’Università del Salento e alla Cantina Sandonaci, con l’obiettivo di promuovere la realizzazione di un distretto circolare nella filiera vitivinicola per la valorizzazione dei sottoprodotti in filiere collegate.

L’evento è gratuito, previa registrazione.

Per informazioni e adesioni: dott.ssa Niketta Rivizzigno

Renewia S.p.a.

[email protected]

www.renewia.it