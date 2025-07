Resi i noti i prezzi per ”La Partita delle Stelle”, evento calcistico in programma a Barletta presso lo Stadio ”Puttilli” il prossimo 29 agosto ore 20:30. All’attesa amichevole che vedrà affrontarsi le vecchie glorie del Brasile e dell’Italia prenderà parte l’ex fuoriclasse verdeoro Ronaldinho, i campioni del mondo azzurri Iaquinta e Toni, oltre a ex campioni quali Di Natale, Maicon, Aldair ed Hernanes tra gli altri.

Il portale brasiliano euro.ingressosa ha intanto comunicato i prezzi per l’evento. 60 euro per la tribuna, 40 euro per i distinti e 30 euro per la Curva Nord, cui si potrebbero aggiungere 10 euro per chi volesse assistere all’esposizione del video ”Manuale del mago”, contenente gli skills di Ronaldinho. Il 25 luglio, come comunicato dal primo cittadino Mino Cannito, sarà in programma una conferenza: sarà occasione, da parte dell’amministrazione, di spiegare tutti i dettagli per l’iniziativa.

A cura di Giacomo Colaprice