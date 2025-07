L’attesa cresce a Barletta per la “Partita delle Stelle”, evento internazionale che animerà lo stadio “Cosimo Puttilli” venerdì 29 agosto. Presentata nella mattinata del 25 luglio, nella sala conferenze di Palazzo San Domenico, questa sfida vedrà sul campo alcuni tra i nomi più prestigiosi della storia del calcio.

Sul terreno di gioco ci saranno Ronaldinho, leggenda brasiliana, campione del mondo 2002 e Pallone d’Oro 2005, guida della selezione sudamericana, affiancato da grandi nomi come Maicon, Hernanes, Helton, Edmilson, Andrè Santos, Aldair ecc. Per l’Italia scenderanno in campo gli eroi di Berlino del 2006: Luca Toni, Vincenzo Iaquinta, Cristian Zaccardo e Marco Amelia, insieme a Di Natale, Quagliarella,Panucci ecc.

Il 3% del ricavato sarà devoluto al Comune di Barletta per sostenere lo sport di base, valorizzando l’impegno sociale dell’iniziativa. I dettagli relativi alla vendita e alle modalità di partecipazione saranno resi noti nei prossimi giorni.

a cura di Giacomo Colaprice