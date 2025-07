Continua il perfezionamento del servizio bus notturno gratuito istituito dall’Amministrazione comunale nei weekend per collegare agevolmente, nell’arco della stagione estiva, la città con i centri di svago ed intrattenimento giovanile della litoranea. A partire da oggi, l’itinerario osservato dalle navette escluderà US a beneficio di un tratto di ZTL, la Zona a Traffico Limitato, che da piazza Castello, attraversando via Mura San Cataldo, condurrà direttamente alle fermate dei lidi sul Lungomare Pietro Paolo Mennea.

Lo comunicano il Sindaco Cosimo Cannito e l’Assessora al Trasporto Pubblico Maria Anna Salvemini. La scelta, su impulso della Commissione Attività Produttive riunitasi per affrontare la tematica, è stata dettata sia dalla inderogabile necessità di interdire ai veicoli, per comprensibili ragioni di sicurezza, la rete viaria limitrofa all’area del Fossato dove sono programmati i grandi eventi estivi, sia dalla volontà di conformare ulteriormente il percorso alle necessità dei giovani, vista la fitta presenza di locali e luoghi di ristoro all’interno della ZTL.