Il Centro Servizi per le Famiglie “Origami” del Comune di Barletta rende noto che, mercoledì 30 luglio 2025, dalle ore 17.30 alle ore 20.30 presso il Lido Ginevra di Barletta (Litoranea di Ponente), si svolgerà un evento rivolto alle famiglie del territorio che intende offrire un’occasione di incontro e socializzazione, con un ricco programma di attività ludico-ricreative per “grandi e piccoli”, promuovendo nel contempo la conoscenza dei servizi attivi presso il Centro.

L’evento avrà inizio alle ore 17.30 con l’accoglienza delle famiglie partecipanti e la presentazione del Centro Origami e di tutti i suoi servizi, con possibilità di recarsi in forma libera presso l’angolo informativo appositamente allestito per ricevere informazioni e materiale pubblicitario riguardo le iniziative promosse.

A partire dalle ore 18 si entrerà nel vivo delle attività di animazione per i bambini, che includeranno musica, giochi di gruppo e baby dance. Saranno offerti gratuitamente bevande, pop corn e zucchero filato presso lo spazio dedicato.

Alle ore 19 uno dei momenti più caratterizzanti sarà rappresentato dal gioco-aperitivo “La Sfida delle Famiglie”, in cui ogni nucleo familiare potrà partecipare come squadra, cimentandosi in prove semplici e divertenti. Le prime cinque famiglie vincitrici riceveranno un premio.

Infine, intorno alle ore 20.15, l’evento si concluderà con il momento dei saluti istituzionali e con la premiazione ufficiale delle famiglie vincitrici, accompagnata dai ringraziamenti rivolti a tutti i partecipanti e agli operatori coinvolti nell’organizzazione.

Si precisa che, l’ingresso per le famiglie sarà gratuito e l’evento è aperto alla cittadinanza.