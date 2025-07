A partire da lunedì 28 luglio, il Capo di Gabinetto Corinna Costanza Panella e la Dirigente Maria Ilenia Piazzolla sono rientrate ufficialmente in servizio presso la Prefettura di Barletta Andria Trani, dopo l’eccellente valutazione ottenuta in occasione degli scrutini ministeriali per la promozione alla qualifica di Viceprefetto e dopo aver frequentato il relativo corso di alta formazione presso la Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA) di Roma. Le due dirigenti hanno superato brillantemente le prove finali, distinguendosi per l’impegno e la preparazione dimostrati nel percorso formativo.

“Mi congratulo con la dott.ssa Corinna Costanza Panella e la dott.ssa Maria Ilenia Piazzolla – ha dichiarato il Prefetto, dott.ssa Silvana D’Agostino – per l’importante traguardo raggiunto. Si tratta di un giusto riconoscimento per il lavoro svolto con grande professionalità e dedizione presso la nostra Prefettura e al servizio del Ministero dell’Interno. Sono certa che il prosieguo della loro carriera potrà riservare loro grandi soddisfazioni, con l’auspicio che possano raggiungere i massimi vertici della carriera prefettizia”.

Il loro rientro contribuisce a consolidare la struttura dirigenziale della Prefettura, che nel mese di aprile scorso ha visto anche l’arrivo del Viceprefetto aggiunto Aida Dolores Viti, a cui è stata affidata la responsabilità dell’Area IV – Tutela dei Diritti Civili, Cittadinanza e Immigrazione. Nei prossimi mesi la dott.ssa Panella e la dott.ssa Piazzolla continueranno a prestare servizio presso la Prefettura di Barletta Andria Trani, andando a ricoprire ruoli di maggior rilievo.