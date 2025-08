Pubblichiamo il comunicato stampa del consigliere regionale Filippo Caracciolo in merito alla partenza dei lavori per la rete idrica e fognaria nel Borgo di Montaltino, in via Canosa e via Vecchia Canosa a Barletta.

«I lavori per l’installazione della rete idrica e fognaria nel Borgo di Montaltino, in via Canosa e via Vecchia Canosa a Barletta sono finalmente iniziati. Con le operazioni di bonifica bellica, la ditta incaricata ha dato il via alla cantierizzazione di un’opera fondamentale per l’urbanizzazione di uno dei borghi più antichi, suggestivi e di rilevanza culturale della città, oltre che delle zone circostanti.

L’avvio dei lavori – afferma Caracciolo – chiude un iter burocratico lungo e caratterizzato da diversi ostacoli che sono stati superati grazie alla collaborazione di tutte le parti interessate. L’opera, finanziata con circa 6 milioni di euro da Acquedotto Pugliese, porterà alla realizzazione nella zona di Montaltino ed in quelle di via Canosa e via Vecchia Canosa di 3.300 metri di rete idrica con tubazione in ghisa, 5.512 metri di condotte di fognatura a gravità con tubazioni in gres e di 1.015 metri di condotte prementi di fognatura in ghisa oltre che di un impianto di sollevamento a margine della sede stradale di via Canosa. La durata dei lavori è di 730 gironi.

Queste opere – aggiunge il consigliere regionale – saranno utili per dotare di servizi essenziali una zona altamente frequentata, caratterizzata dalla presenza di immobili ad uso civile, ma anche di attività a carattere agricolo e ricettivo. L’installazione della rete idrica e fognaria in quest’area è un impegno che ho assunto con i cittadini ed onorarlo rappresenta per me una grande soddisfazione. Continuerò a vigilare sul rispetto dei tempi previsti».