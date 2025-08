Bar.S.A. informa la cittadinanza che l’Ecocentro “Parco degli ulivi” in via dei Salici 93 resterà chiuso al pubblico nella giornata di sabato 16 agosto 2025. La chiusura si rende necessaria per ragioni organizzative.

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare i canali ufficiali e i profili social di Bar.S.A.