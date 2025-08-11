Tre reti ai dilettanti del Paternicum per rodare i motori e valutare la condizione della rosa a meno di due settimane dallo start ufficiale della stagione, fissato per domenica 24 agosto al Puttilli con il Ferrandina in Coppa Italia di Serie D. I centri di Fantacci, Manetta e Belladonna corroborano il percorso del Barletta di Massimo Pizzulli nel ritiro lucano di Moliterno, che si chiuderà martedì con il test con il Salernum Baronissi.

Capitolo calciomercato: il direttore dell’area tecnica Savino Daleno ha le idee chiare su Ryduan Palermo, uno degli obiettivi biancorossi per l’attacco. Quella che rischia di diventare una telenovela ha spinto il Barletta anche a valutare altri profili: tra questi il ritorno di Giuseppe La Monica, già in biancorosso due anni fa, oggi a Campobasso e ieri con Pizzulli a Martina Franca.

Il calendario biancorosso in avvio sarà subito dall’elevato coefficiente di difficoltà: superare il Ferrandina in Coppa varrebbe il pass per la sfida alla Fidelis Andria nella competizione. Nei primi tre turni di campionato ecco nell’ordine la trasferta di Francavilla Fontana, il derby casalingo con la Fidelis e la sfida nel domicilio della Sarnese.