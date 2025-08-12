La Struttura Territoriale Puglia di ANAS S.p.A., attraverso una comunicazione del proprio Responsabile, l’Ing. Francesco Ruocco, ha ringraziato il Sindaco di Barletta, Cosimo Cannito, la Regione Puglia e tutti i soggetti coinvolti per la professionalità, la prontezza, l’impegno e la collaborazione che ha condotto all’efficace intervento di bonifica ambientale lungo il tratto della Strada Statale 16 Adriatica tra gli svincoli di Boccadoro e Canne della Battaglia, interessati dall’abbandono illecito di rifiuti da parte di ignoti.

L’attività congiunta, ricordiamo, ha consentito pochi giorni or sono il recupero di circa 15 quintali di rifiuti tra cui pneumatici e ingombranti di vario genere che Bar.S.A. S.p.A. ha provveduto a conferire in discarica.

«Grazie alla collaborazione tra le istituzioni coinvolte – sottolinea l’Ing. Ruocco – è stato possibile restituire decoro e sicurezza a uno dei principali tratti stradali della zona, garantendo non solo una migliore qualità ambientale ma anche maggiori condizioni di sicurezza per i viaggiatori. L’intervento dimostra quanto la sinergia tra enti locali e soggetti gestori delle infrastrutture possa produrre risultati concreti e positivi. Si tratta di un esempio virtuoso di attenzione al bene comune, che auspichiamo possa essere mutuato da altre Amministrazioni locali in un clima di perfetta condivisione degli obiettivi primari di sicurezza, ambiente e decoro.

La lotta contro l’abbandono dei rifiuti e l’inciviltà diffusa – conclude il Responsabile della Struttura territoriale ANAS – passa anche attraverso segnali forti come questo, che riaffermano il valore del rispetto per il territorio e il ruolo fondamentale delle Istituzioni nel contrastare comportamenti dannosi per l’ambiente e la collettività».