Continuano senza sosta gli interventi dei volontari de La Via della Felicità di Barletta per la cura e il rispetto dell’ambiente cittadino. Anche durante questi giorni festivi, il gruppo di cittadini volontari si è dedicato alla pulizia di un’area verde della città, recandosi nei pressi di Parco degli Ulivi per una raccolta dei rifiuti abbandonati e per innaffiare, viste le alte temperature estive, i piccoli alberi di ulivo che stanno crescendo.

L’associazione può vantare ormai centinaia di interventi di raccolta rifiuti con decine di migliaia di ore di servizio dedicate alla città per riportare decoro e bellezza a quelle zone che purtroppo vengono degradate da gesti incivili, quali l’abbandono dei rifiuti e l’imbrattamento di aree verdi.

Ignazio Gianfrancesco, responsabile dell’associazione di volontariato, ha voluto lanciare un appello diretto a tutti i cittadini: «Chiunque desideri donare un’ora di tempo alla settimana per migliorare il nostro ambiente è ben accetto. Per prenderci cura della nostra città abbiamo bisogno che ognuno di noi dedichi un po’ di tempo a delle iniziative simili, così da far risorgere la bellezza di Barletta».

Le attività de La Via della Felicità proseguono ormai da anni con cadenza settimanale, senza interruzioni. I volontari sono consapevoli che per creare maggiore sensibilità sul rispetto ambientale sia necessario dare il buon esempio, e già si iniziano a notare i primi cambiamenti positivi.

L’iniziativa trae ispirazione dalla guida al buon senso «La Via della Felicità» dell’autore L. Ron Hubbard, che scriveva: «Un ciottolo, gettato in acqua, può provocare onde fino alla spiaggia più lontana».

Per maggiori informazioni è possibile scrivere a [email protected] o chiamare il numero 348.952.1945.