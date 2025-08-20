Finisce anticipatamente l’ultima amichevole precampionato del Barletta che, domenica 23 agosto, bagnerà ufficialmente il proprio esordio stagionale al cospetto del Ferrandina in Coppa Italia Serie D.

Nella giornata del 19 agosto, la compagine biancorossa è stata impegnata in un triangolare amichevole organizzato dal Molfetta Calcio (Promozione pugliese) al ”Poli”, a cui ha partecipato anche il Canosa (Eccellenza) degli ex Cafagna, De Gol e Strambelli (CLICCA QUI PER LA DIRETTA A CURA DI TELESVEVA).

Dopo aver superato i padroni di casa grazie a un autogol di Partipilo, Sasanelli e Dicuonzo, la formazione di Pizzulli ha cominciato il suo match con i rossoblu di Modesto, in una sfida che sarebbe stata decisiva per l’assegnazione del trofeo amichevole. Un colpo irregolare di Strambelli al 4′ con il gomito ai danni del giovane difensore del Barletta Di Jeva (QUI PER RIVEDERE L’EPISODIO), a cui ha fatto seguito la reazione di quest’ultimo, ha messo anticipatamente fine al match per il successivo parapiglia tra le due panchine venutosi a creare. Lo stesso Di Jeva è poi uscito in barella dopo aver momentaneamente perso i sensi, per poi rientrare negli spogliatoi, scongiurando fortunatamente ogni pericolo.

A cura di Giacomo Colaprice