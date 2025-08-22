Pubblichiamo la nota stampa del Consigliere Comunale Stella Mele (FdI) in merito alla possibilità di condurre all’interno del cimitero i propri amici a quattro zampe:
«Il nostro Comune ha sempre dimostrato attenzione verso la convivenza civile con gli animali d’affezione: le ordinanze comunali stabiliscono regole precise per la conduzione dei cani – guinzaglio corto (max 1,50 m), museruola a portata di mano, obbligo di microchip, paletta e bustina per le deiezioni, oltre a bottiglietta d’acqua per il lavaggio. Norme di civiltà che i proprietari responsabili già rispettano ogni giorno nei parchi, nelle strade e nelle piazze.
Eppure, il Cimitero di Barletta resta chiuso ai nostri amici a quattro zampe (art. 117 comma 2 del vigente regolamento). Una regola che appare anacronistica e incoerente: i cani sono ormai parte integrante delle nostre famiglie, compagni di vita e di affetto, conviventi abituali, amici di solitudine, alleati nella fatica quotidiana e nel dolore. Vietare loro l’accesso al luogo dove riposano i nostri cari significa negare un gesto di memoria e condivisione.
In diverse città italiane, si stanno facendo passi in direzione della ragionevolezza, consentendo nei cimiteri l’ingresso dei cani tenuti al guinzaglio, con precise condizioni di decoro e rispetto. Perché Barletta non potrebbe fare lo stesso?
Oggi, in mancanza di norme aggiornate e ragionevoli, chi ama davvero i propri cani si ritrova ad affrontare un bivio: portarli in auto, lasciarli incustoditi, oppure rinunciare al loro conforto nel momento del saluto ai cari estinti. Una scelta inadatta in una città civile e sensibile.
Sul tema, vale la pena ricordare anche che la normativa nazionale tutela già le persone con disabilità visiva, i cui cani guida hanno diritto di accesso in tutti i luoghi aperti al pubblico, cimiteri compresi, come stabilito dalla Legge 14 febbraio 1974 n. 37 e dalla Legge 8 novembre 1991 n. 381. È dunque chiaro che il divieto di ingresso generalizzato non può riguardare i cani guida e di assistenza, indispensabili per garantire autonomia e dignità ai non vedenti.
Alla luce di quanto esposto, sarebbe coerente e civile che anche Barletta aggiornasse il proprio regolamento, permettendo – con regole di responsabilità – l’ingresso degli animali d’affezione al cimitero, accanto ai loro padroni.
Barletta ha l’occasione di dare un segnale di civiltà e modernità anche su questo tema, trasformando questa richiesta, di cui mi farò promotrice in qualità di Consigliere comunale, in un atto concreto di attenzione verso cittadini e animali».