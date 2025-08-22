-2 all’esordio ufficiale del Barletta che, domenica 24 al ”Puttilli”, ospiterà il Ferrandina, nell’incontro valevole per il primo turno della Coppa Italia Serie D. Ai nostri microfoni è intervenuto il responsabile area tecnica biancorosso, Savino Daleno, che ha fatto un punto a 360 gradi in vista dell’imminente primo impegno ufficiale.

”Dopo due mesi di lavoro tra calciomercato e allenamenti-esordisce-possiamo dire che ci riteniamo soddisfatti del percorso svolto fino a questo momento. Personalmente l’impatto è stato stimolante, ma anche non semplice visti i tanti biennali che i giocatori che avevano vinto il campionato di Eccellenza avevano con il Barletta. Siamo riusciti a trovare una soluzione che potesse soddisfare sia loro che noi”.

Si respira grande entusiasmo a Barletta per una squadra costruita per disputare un campionato di vertice. ”Deve essere una marcia in più-prosegue-sia per noi addetti ai lavori che per i giocatori che sanno che dovranno giocare in uno scenario di categoria superiore. Ci tengo però a sottolineare che è importante avere entusiasmo, è importante sognare, ma bisogna al tempo stesso avere equilibrio. I campionati si vincono per aspetti che non sono lampanti, ma che dietro le quinte fanno la differenza. Lo scorso anno la Fidelis Andria aveva costruito una rosa forte, se non più forte, del Casarano, ma la gestione societaria dei salentini ha fatto la differenza per il salto di categoria. Da questo punto di vista, la società del Barletta sa che ogni dettaglio potrà fare la differenza e non ci sta facendo mancare nulla. Bisogna remare tutti verso la stessa direzione, con entusiasmo ma anche con equilibrio nei momenti positivi e negativi”.

Un breve punto sul mercato. ”Abbiamo perfezionato l’arrivo di La Monica-analizza-che va a completare il reparto avanzato. La società resta alla finestra: non dobbiamo prendere tanto per prendere, ma qualora capitassero situazioni interessanti per la difesa e il centrocampo ci faremmo sicuramente trovare pronti. Lavoro in sinergia con il mister e con la società. Il presidente Romano, con il quale all’inizio c’era una diffidenza quasi fisiologica visto che non ci conoscevamo, si è messo pienamente a disposizione. Rapporto schietto in questi mesi con lui”.

Un girone equilibrato. ”Conosco bene il girone H, in quanto ho disputato diversi campionati da giocatore e, da qualche anno, ci sto lavorando come direttore. Devo dire che, escludendo le cinque/sei squadre che hanno qualcosina in più ai nastri di partenza, vedo davvero tante realtà ambiziose e che possono dire la loro. Non c’è una corazzata, sarà campionato equilibrato”.

Primo impegno stagionale con il Ferrandina. ”Mi aspetto una cornice di pubblico importante e una risposta da grandi palcoscenici per la partita con il Ferrandina. Dobbiamo essere subito bravi a scioglierci e a prendere il pallino del gioco. Di contro troveremo una squadra che avrà voglia di fare bella figura, che non avrà nulla da perdere e che sarà organizzata. Sarà importante approcciare la gara nel modo migliore”.

A cura di Giacomo Colaprice