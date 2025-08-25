Falsa partenza ma senza allarmismi. È lo spirito che si respira in casa Barletta dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia di Serie D per mano della matricola Ferrandina. Nella notte del Puttilli è successo tutto in coda: Ospiti avanti all’alba del recupero con Kisseih, pareggio biancorosso al 97’ con Manetta. Poi dal dischetto gli errori di Guadalupi, Piarulli e Dicuonzo che hanno consegnato il passaggio del turno ai lucani, che affronteranno la Fidelis Andria.

Pizzulli per la prima gara ufficiale di stagione ha optato per il 4-2-3-1, affidando la mediana a Guadalupi e Cancelli e alternando Da Silva e Sasanelli come prime punte con fasce consegnate a Fantacci e Laringe. Ricerca degli equilibri e del giusto atteggiamento sono le parole chiave con vista sull’esordio in campionato, fissato per per domenica 7 settembre sul campo della Virtus Francavilla. Match che Telesveva trasmetterà in diretta tv e social.

Nel mezzo, c’è il calciomercato. La sensazione è che oltre al difensore centrale già apertamente cercato da giorni, il Barletta possa rinforzare anche la mediana e valutare un’opzione in più in fascia. L’allenatore è stato però chiaro: semaforo verde agli arrivi solo se in grado di alzare il livello medio, altrimenti la rosa va bene così com’è.