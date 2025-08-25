Un Barletta ancora in rodaggio cede il passo al Ferrandina. Accade tutto nel finale, al gol di Kisseih per il Ferrandina al 90′ risponde Manetta al 98′. Poi dal dischetto sbagliano Guadalupi, Piarulli e Dicuonzo consegnando il passaggio del turno agli ospiti che affronteranno la Fidelis Andria. Appuntamento ora fissato per il via del campionato, il 7 settembre Barletta in trasferta sul campo della Virtus Francavilla.
Barletta (4-2-3-1): Fernandes; De Luca, Manetta, Bonnin, Misefari; Cancelli (15′ st. Piarulli), Guadalupi; Fantacci (23′ st. Dicuonzo), Sasanelli (15′ La Monica), Laringe; Da Silva (40′ st. Lattanzio). A disp. Figliola, Belladonna, Dibenedetto, Dicillo. All. Pizzulli.
Ferrandina (3-5-2): Galiano; Quaranta, Gianfreda, Sepe; Otero, Maltese, Cisse (23′ st. Gallitelli), Cristiano, Asare; Incerti, Kisseih. A disp. Rizopulos, Bonifacio, Bisogno, Brancati, Parisi, Cirigliano, Finamore, Giglio. All. Summa. Arbitro: Ambrosino di Torre del Greco. Marcatori: 47′ st. Kisseih (F), 52′ st. Manetta (B).
Note: calci d’angolo: 12-2; ammoniti: Otero, Galiano, Cristiano e Cissè (F), Guadalupi (B); recuperi: pt. 2′, st. 5′; spettatori 2500 circa.