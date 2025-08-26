Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa firmata dai consiglieri comunali Adelaide e Massimo Spinazzola in merito allo sgombero effettuato nel parcheggio antistante l’ospedale Dimiccoli, dove era sorto un accampamento nomade:

«Apprendiamo con soddisfazione che, a seguito delle nostre sollecitazioni, la Polizia Locale è intervenuta prontamente per lo sgombero dell’accampamento nomade sorto nel parcheggio antistante l’ospedale Dimiccoli, tra via Lattanzio e via Traetta.

Un ringraziamento particolare va al Comandante della Polizia Locale, Dott. Col. Savino Filannino, e a tutto il personale impegnato, che, nonostante le difficoltà dovute alla ridotta dotazione organica, ha garantito un intervento tempestivo e risolutivo, restituendo legalità e decoro a un’area che deve rimanere luogo di cura, silenzio e rispetto.

Ribadiamo la necessità che tali controlli siano costanti e ripetuti, affinché non si ripetano situazioni di degrado e bivacco in spazi pubblici che appartengono alla comunità e che devono essere preservati e tutelati. È compito dell’amministrazione vigilare con continuità, perché ogni segnale di illegalità o di utilizzo improprio degli spazi pubblici venga immediatamente contrastato.

I cittadini hanno diritto a vivere in una città ordinata, sicura e rispettosa delle regole, soprattutto in aree così sensibili come quelle ospedaliere.

Il nostro impegno sarà sempre quello di sollecitare le istituzioni preposte, affinché non si abbassi mai la guardia e la città non cada nuovamente nell’abbandono e nell’incuria»