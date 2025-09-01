Oltre 100 i volontari delle Misericordie di Puglia in vari assetti impegnati nel corso della due giorni dedicata alle Frecce Tricolori a Barletta. Tutto il lavoro è stato coordinato da Area Emergenze e Sala Operativa della Federazione delle Misericordie di Puglia. Impegnato anche il Posto Medico Avanzato ed i mezzi regionali.
L’attività è stata svolta assieme all’attivazione di Anpas e Croce Rossa di Puglia.
«Un grazie sincero a tutti i volontari giallociano – spiegano dalla Federazione pugliese – che hanno ancora una volta testimoniato concretamente fraternità e solidarietà nel loro servizio».