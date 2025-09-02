Giovedì 4 settembre, alle ore 10,30, presso la Lega Navale Italiana sezione di Barletta, via Cristoforo Colombo, si terrà la conferenza stampa di presentazione del Campionato Italiano di Beach Sprint 2025, manifestazione sportiva remiera che si svolgerà a Barletta presso la litoranea “P Mennea” dal 12 al 14 Settembre 2025.

Interverranno Roberto Pio Rizzi presidente del Comitato Organizzatore, Giuseppe Gammarota presidente Lega Navale, Debora Ciliento assessore regionale, Benny Pacifico dirigente regionale alla Sanità e allo Sport, Angelo Giliberto presidente Coni Puglia, Massimiliano Dileo assessore allo sport Comune di Barletta.

«Con rinnovato entusiasmo lavoriamo con sentimenti sportivi per questo appuntamento che conferma la vocazione remiera della città di Barletta e dell’intera Puglia. L’edizione del 2025 dei campionati nazionali offriranno uno spettacolo di altissima qualità alla luce della presenza di atlete ed atleti italiani che sempre con impegno onorano questo sport. Ad oggi abbiamo ricevuto oltre 400 iscrizioni con una proiezione di circa 800 al termine del prossimo 8 settembre. Desidero ringraziare tutte le autorità sportive e politiche che ci stanno supportando in questa avventura nazionale», ha dichiarato Roberto Pio Rizzi.

«Dopo le quattro tappe del Trofeo Filippi, i Campionati Italiani di Beach Sprint costituiscono una vetrina speciale sia per i nostri migliori atleti sia per il crescente numero di praticanti di ogni età – afferma Davide Tizzano, Presidente della Federazione Italiana Canottaggio -. A Barletta, sotto i riflettori della diretta di RaiSport, vedremo sfide spettacolari in spiaggia e in acqua, con l’attenzione della nostra Federazione proiettata verso gli Europei e i Mondiali, programmati in Turchia nei due mesi successivi. Proprio a Barletta, già sede quest’anno di uno dei raduni della Nazionale, lunedì 15 settembre il nuovo sistema federale di selezioni chiare e trasparenti offrirà agli Under 19 la possibilità di acquisire il diritto di vestire la maglia azzurra. Desidero congratularmi con il presidente regionale Roberto Pio Rizzi, alla guida di un Comitato Organizzatore Locale già rodato dall’esperienza del Mondiale 2023 e dai precedenti appuntamenti tricolori, per l’impegno messo in campo per l’organizzazione dei Campionati Italiani 2025. Una volontà forte, apprezzata dalla FIC, anche in ragione della ricandidatura per i Tricolori 2026, già assegnati a Barletta per il week end del 17-19 luglio».