Mercoledì 3 settembre 2025 la comunità parrocchiale di Santa Maria della Vittoria vivrà un momento di grande spiritualità e devozione con il rientro del simulacro della Beata Vergine Maria del Pozzo, al termine dei lavori di restauro. L’evento, molto atteso dai fedeli, sarà scandito da un programma ricco di appuntamenti che intrecciano tradizione, fede e comunità.

Il programma della giornata

Ore 18.00 – Piazzetta Mons. Damato

Arrivo del simulacro e momento di preghiera d’accoglienza con la partecipazione dei fedeli.

Ore 18.15

Processione verso la Chiesa parrocchiale, accompagnata da canti e devozione popolare.

Ore 18.30

Celebrazione della Santa Messa solenne, presieduta da Mons. Leonardo Doronzo.

Al termine

Benedizione del simulacro restaurato e momento conclusivo di preghiera comunitaria.

Il simulacro della Beata Vergine Maria del Pozzo, custodito con cura e venerato da generazioni, ritorna tra i fedeli dopo un attento intervento di restauro che ne ha valorizzato la bellezza e il significato. La sua ricollocazione all’interno della parrocchia segna non solo la conclusione di un percorso di tutela del patrimonio religioso, ma anche una rinnovata occasione di incontro e testimonianza di fede. L’iniziativa vede il coinvolgimento diretto del Presidente della Festa, Luigi Bruno, dell’Amministratore Parrocchiale, Mons. Leonardo Doronzo, e del Consiglio Pastorale guidato da Domenico Manna, a conferma di un cammino condiviso che unisce istituzioni religiose e comunità parrocchiale. L’appuntamento del 3 settembre rappresenta dunque un’occasione unica per riscoprire la forza della tradizione e la centralità della devozione mariana nella vita della comunità barlettana.