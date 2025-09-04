Il Settore Servizi Scolastici e altri Servizi alla Persona rende noto che sono aperti i termini per la presentazione delle istanze relative alla concessione del beneficio per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo e/o sussidi didattici per l’A.S. 2025/2026 a favore degli alunni residenti nel Comune di Barletta e frequentanti le Scuole Secondarie di 1° e 2° Grado, cittadine ed extracittadine, mediante “BUONI LIBRO”, a titolo di copertura delle spese da sostenere per l’acquisto dei libri di testo e/o sussidi didattici oppure “Comodato d’uso”.

DESTINATARI: Alunni frequentanti le Scuole Secondarie di I Grado (scuole medie) e di II Grado (istituti superiori) e residenti sul territorio comunale della città di Barletta, appartenenti a famiglie la cui situazione economica si attesti ad un livello di I.S.E.E. in corso di validità il cui valore non sia superiore ad € 12.000,00 elevando tale limite a € 15.000,00 nel caso di famiglie numerose con 3 o più figli.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: L’istanza dovrà essere presentata esclusivamente on-line, pena l’inammissibilità, secondo la procedura telematica dedicata, attiva sul portale https://www.studioinpuglia.regione.puglia.it/libri-di-testo-2025-2026/

I richiedenti devono essere necessariamente in possesso di una delle seguenti identità digitali:

– SPID (accesso tramite identità digitale);

– CIE (Carta d’Identità Elettronica);

– CNS (Carta Nazionale dei Servizi o Tessera Sanitaria).

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO: Al termine della fase di verifica e valutazione delle istanze, ogni beneficiario – nel rispetto della tutela della privacy – sarà identificato dal corrispettivo “codice pratica” che dovrà essere conservato dall’utente ai fini della verifica dell’ammissione al beneficio.

TERMINE DI SCADENZA: Al fine di garantire alle famiglie che non hanno presentato domanda nella prima finestra, si aprirà la 2^ finestra temporale per la presentazione delle istanze a partire dalle ore 12 dell’8 settembre 2025 fino alle ore 12 del 19 settembre 2025. Tutte le indicazioni per la presentazione dell’istanza sono presenti nell’ALLEGATO “A” dell’Atto Dirigenziale n. 00282 del 26.06.2025 della Regione Puglia, (link: https://www.studioinpuglia.regione.puglia.it/wpcontent/uploads/162_DIR_2025_00282_VIN_I_Determina.pdf).

Per info: Servizi Scolastici – Tel.0883/516732 – 734. Per assistenza tecnica alla piattaforma regionale: [email protected]; 080.8807404.