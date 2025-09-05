L’Amministrazione Comunale di Barletta prevede di avviare per l’A.S. 2025/2026 il servizio di refezione scolastica per le scuole dell’infanzia e primarie a tempo pieno della Città, dal 1° ottobre 2025. Pertanto, si comunica l’apertura delle iscrizioni sul Portale Genitori a partire dall’8 settembre 2025. Si potrà procedere all’iscrizione al servizio di refezione scolastica sul PORTALE GENITORI collegandosi al link

https://www3.comune.barletta.bt.it/retecivica/avvisi20/000000_refezione_scol.html cliccando il tasto

PER GLI ALUNNI NUOVI ISCRITTI → ISCRIVITI CON SPID PER GLI ALUNNI GIA’ ISCRITTI AL SERVIZIO → ENTRA CON SPID (del genitore/tutore che ha effettuato l’iscrizione) → MENU’ ANAGRAFICA → CLICCARE SU RINNOVO.

Per procedere a rinnovare il servizio è necessario regolarizzare la propria posizione debitoria pregressa. Si precisa che sarà garantita l’erogazione dei pasti a partire dal 1° ottobre a tutte le istanze pervenute entro il 26 settembre. Oltre il suddetto termine è sempre possibile iscriversi al servizio, ma l’attivazione del profilo avverrà entro 3 giorni lavorativi dalla presentazione della richiesta. Per ogni informazione è necessario consultare il PORTALE GENITORI collegandosi al link https://www3.comune.barletta.bt.it/retecivica/avvisi20/000000_refezione_scol.html

Per supportare i genitori nella fase di iscrizione, saranno a disposizione:

– L’ UFFICIO MENSA sito in Via Arturo Toscanini 12,

Aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 12:00 e dalle ore 16:00 alle 19:00

Contattabile telefonicamente al 328.6107128 o via mail all’indirizzo [email protected]

– I PUNTI DI FACILITAZIONE DIGITALE messi a disposizione gratuitamente dal Comune di Barletta, che si trovano presso:

1) Settore Welfare, Servizi Scolastici ed altri Servizi alla persona

Piazza A. Moro, 16 – Palazzina INA terzo piano

Aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 14.00

Facilitatore: Alessia Patruno

Mail [email protected] Tel. 3518172967

2) URP

Corso Vittorio Emanuele II, 94 – Palazzo di città, piano terra

Aperto dal lunedì al mercoledì dalle ore 9.30 alle 13.30 – dal giovedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 14.00 – giovedì pomeriggio dalle ore 15.30 alle 17.30

Facilitatore: Sabino Metta

Mail. [email protected] Tel. 3792866989

3) POLO DELLA LEGALITÀ

Via Zanardelli, 3 (Polizia Locale– piano terra)

Aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13:30 – giovedì pomeriggio dalle ore 15:30 alle 18.00

Facilitatore: Gianluca Laforgia

Mail. [email protected] Tel. 0883/300336

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Settore Welfare, Servizi Scolastici ed altri Servizi alla Persona allo 0883/516734.