L’Amministrazione Comunale di Barletta prevede di avviare per l’A.S. 2025/2026 il servizio di refezione scolastica per le scuole dell’infanzia e primarie a tempo pieno della Città, dal 1° ottobre 2025. Pertanto, si comunica l’apertura delle iscrizioni sul Portale Genitori a partire dall’8 settembre 2025. Si potrà procedere all’iscrizione al servizio di refezione scolastica sul PORTALE GENITORI collegandosi al link
https://www3.comune.barletta.bt.it/retecivica/avvisi20/000000_refezione_scol.html cliccando il tasto
- PER GLI ALUNNI NUOVI ISCRITTI → ISCRIVITI CON SPID
- PER GLI ALUNNI GIA’ ISCRITTI AL SERVIZIO → ENTRA CON SPID (del genitore/tutore che ha effettuato l’iscrizione) → MENU’ ANAGRAFICA → CLICCARE SU RINNOVO.
Per procedere a rinnovare il servizio è necessario regolarizzare la propria posizione debitoria pregressa. Si precisa che sarà garantita l’erogazione dei pasti a partire dal 1° ottobre a tutte le istanze pervenute entro il 26 settembre. Oltre il suddetto termine è sempre possibile iscriversi al servizio, ma l’attivazione del profilo avverrà entro 3 giorni lavorativi dalla presentazione della richiesta. Per ogni informazione è necessario consultare il PORTALE GENITORI collegandosi al link https://www3.comune.barletta.bt.it/retecivica/avvisi20/000000_refezione_scol.html
Per supportare i genitori nella fase di iscrizione, saranno a disposizione:
– L’ UFFICIO MENSA sito in Via Arturo Toscanini 12,
Aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 12:00 e dalle ore 16:00 alle 19:00
Contattabile telefonicamente al 328.6107128 o via mail all’indirizzo [email protected]
– I PUNTI DI FACILITAZIONE DIGITALE messi a disposizione gratuitamente dal Comune di Barletta, che si trovano presso:
1) Settore Welfare, Servizi Scolastici ed altri Servizi alla persona
Piazza A. Moro, 16 – Palazzina INA terzo piano
Aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 14.00
Facilitatore: Alessia Patruno
Mail [email protected] Tel. 3518172967
2) URP
Corso Vittorio Emanuele II, 94 – Palazzo di città, piano terra
Aperto dal lunedì al mercoledì dalle ore 9.30 alle 13.30 – dal giovedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 14.00 – giovedì pomeriggio dalle ore 15.30 alle 17.30
Facilitatore: Sabino Metta
Mail. [email protected] Tel. 3792866989
3) POLO DELLA LEGALITÀ
Via Zanardelli, 3 (Polizia Locale– piano terra)
Aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13:30 – giovedì pomeriggio dalle ore 15:30 alle 18.00
Facilitatore: Gianluca Laforgia
Mail. [email protected] Tel. 0883/300336
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Settore Welfare, Servizi Scolastici ed altri Servizi alla Persona allo 0883/516734.