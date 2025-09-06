Barletta ospita il ciclo di incontri “Voci e immagini contro il silenzio. Percorsi contro la violenza di genere”: un percorso pubblico di talk e proiezioni sulla violenza di genere e contro le donne.

L’Ambulatorio Popolare di Barletta – ODV, in partenariato con la Cooperativa Hub PortaNova (Trani) e l’APS La Penna Bianca (Barletta), presenta il progetto “Voci e immagini contro il silenzio”, vincitore del bando “Futura. La Puglia per la parità – 3a edizione 2025” promosso dal Consiglio regionale della Puglia. Il percorso, articolato in quattro appuntamenti presso l’Auditorium Bonelli in via Trento in Barletta (con inizio alle ore 19:30), propone talk pubblici con esperti ed esperte e la proiezione di docufilm di grande valore culturale e civile.

Obiettivo dell’iniziativa è promuovere riflessione e consapevolezza sul tema cruciale della violenza di genere e della violenza contro le donne, contribuendo a diffondere strumenti educativi di cittadinanza attiva, parità e rispetto.

Il calendario degli incontri: • 19 settembre – Femminismi plurali. Relatore: Dott. Antonio Di Stasio (Ricercatore Università di Bari). Proiezione del film: “Nata femmena”;

26 settembre – Violenza e legge. Relatrice: Avv. Alba D’Antonio (penalista). Proiezione del docufilm: “Processo per stupro”;

3 ottobre – Violenza riproduttiva. Relatrice: Dott.ssa Federica Di Martino (psicologa e attivista, IG @IVGstobenissimo) Proiezione del docufilm: “Il corpo delle donne”;

10 ottobre – Radici culturali della violenza. Relatrice: Dott.ssa Loredana Marino (sociologa e antropologa) Proiezione del film: “Parlano le donne”.

Il progetto si rivolge alla cittadinanza tutta, con particolare attenzione ai giovani e alle scuole superiori della città, affinché le nuove generazioni possano sviluppare strumenti critici e culturali contro stereotipi, discriminazioni e pratiche violente. L’iniziativa rappresenta un momento significativo per la comunità barlettana, chiamata a confrontarsi con un tema di drammatica attualità attraverso testimonianze, analisi e narrazioni visive di grande impatto.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Per informazioni: Ambulatorio Popolare di Barletta – ODV Tel 0883 015862 – 327 8694989

Mail: [email protected]