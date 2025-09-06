Quattro provvedimenti di espulsione sono stati emessi nei confronti di altrettanti immigrati clandestini e un cittadino è stato arrestato perché in possesso di sostanze stupefacenti. È quanto emerge dalle operazioni condotte a Barletta dalla Polizia di Stato negli ultimi giorni, nel contesto dei cosiddetti controlli straordinari ad “alto impatto” promossi dalla Questura della BAT.

Nel primo caso, l’azione della Polizia si è concentrata sulla zona dell’ex distilleria abbandonata, da tempo segnalata come luogo di incontro per cittadini stranieri irregolari. Nel corso dei controlli, infatti, le Forze dell’Ordine hanno individuato ben 8 individui di nazionalità straniera. In seguito ai controlli del caso, 2 di questi sono risultati essere cittadini regolari, 2 sono stati invitati a regolarizzare la propria posizione presso le Questure di L’Aquila e della BAT e 4, come detto, sono stati espulsi dal territorio.

Nel secondo caso, anche attraverso il supporto dell’elicottero del Reparto Volo di Bari, la Polizia ha effettuato numerose perquisizioni domiciliari con il fine di prevenire lo spaccio di droga e il porto d’armi non autorizzato. In tale contesto è stato arrestato un cittadino nella cui abitazione sono state rinvenute sostanze stupefacenti.

Nicola di Chio