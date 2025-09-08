Il Settore comunale Welfare rende noto che il Segretariato Sociale è a disposizione per fornire informazioni, orientamento e supporto nell’accesso ai servizi Socio-assistenziali e sanitari.

Sede: Piazza Aldo Moro n. 16 – 3° piano.

Si precisa che, per gli adempimenti legati all’Assegno di Inclusione i cittadini potranno recarsi presso il 4° piano della stessa sede.

Giorni di ricevimento: – lunedì dalle 9,30 alle 12,30;

– martedì dalle 9,30 alle 12,30;

– mercoledì dalle 9,30 alle 12,30;

– giovedì dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 17,30;

– venerdì dalle 9,30 alle 12,30.

Contatti telefonici: 0883 516 726 – 0883 516 782

Mail: [email protected]