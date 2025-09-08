L’Amministrazione comunale aderisce alla Giornata Mondiale della Fibrosi Cistica, celebrata annualmente l’8 Settembre.

Nella serata odierna il Castello di Barletta, uno dei simboli più rappresentativi del patrimonio monumentale cittadino, sarà illuminato di blu in segno di attenzione istituzionale verso la grave malattia genetica, la più diffusa in Italia.

L’Ente civico ha inteso così accogliere la richiesta, formulata dalla Lega Italiana Fibrosi Cistica (LIFC), di sensibilizzare l’opinione pubblica verso il grave disturbo.

«Conosciuta come ‘malattia invisibile’ – riferisce LIFC – questa realtà continua a rappresentare una sfida quotidiana per oltre 6.000 persone nel nostro Paese. La conoscenza è il primo passo per abbattere le barriere sociali che ancora oggi isolano chi convive con questa condizione».

La scelta di “colorare”, dopo il tramonto, i monumenti identitari delle città italiane diventa perciò «Un gesto simbolico, ma carico di significato, per testimoniare la vicinanza delle Istituzioni e dei cittadini alle persone con fibrosi cistica e alle loro famiglie, in una giornata che parla di consapevolezza, inclusione e speranza».

L’Amministrazione comunale di Barletta vuole così contribuire a «Dare voce a chi vive quotidianamente con questa malattia per stimolare un dialogo sempre più inclusivo e attento alle esigenze di tutte le persone».