Il servizio bus urbano si dota di una nuova linea diurna. Questa volta il potenziamento riguarda gli studenti che, alla ripresa delle attività didattiche, potranno contare su una rete di trasporto pubblico più efficiente nei trasferimenti da e per gli istituti.
Da giovedì 11 Settembre 2025, infatti, sarà attiva la linea 12, a rinforzo di quelle dedicate già esistenti. Dal lunedì al sabato, con prima partenza alle ore 7.20 dal capolinea di via Trani in prossimità del Santuario (si è così inclusa nel percorso anche la zona industriale), prevede un itinerario con fermate in corrispondenza, appunto, degli istituti scolastici.
A comunicarlo sono il Sindaco Cosimo Cannito e l’Assessora al Trasporto Pubblico Maria Anna Salvemini.
«Si compie un ulteriore progresso in materia di potenziamento del trasporto pubblico urbano – affermano – a beneficio di una categoria, gli studenti, che devono avvalersi di un servizio puntuale e funzionale. Ringraziamo il gestore, la ditta Scoppio autolinee, per aver garantito anche in questa occasione la più ampia disponibilità alle richieste, coerenti alle esigenze manifestate dai cittadini, dell’Amministrazione comunale.
Non dimentichiamo infine che attraverso l’utilizzo dei mezzi pubblici si contribuisce a un sistema sostenibile di mobilità, quindi alla salvaguardia ambientale e alla vivibilità cittadina».