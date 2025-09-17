Il Consiglio Comunale è convocato presso la Sala Consiliare ubicata al piano rialzato dell’ex Tribunale in Via Zanardelli, per Lunedì 22 Settembre 2025 con inizio alle ore 9,00 in seduta di prima convocazione.
Ordine del giorno
- Ratifica delibera di G.C. n.211 del 24/07/2025 di variazione urgente al Bilancio di previsione 2025/2027 (proposta 87)
- Ratifica delibera di Giunta Comunale n.207 di variazione urgente al Bilancio di previsione 2025/2027 (proposta 88)
- Ratifica della delibera di variazione urgente al Bilancio di previsione 2025/2027 n.215 del 01/08/2025 (proposta 98)
- Ratifica delibera di variazione urgente al Bilancio di previsione 2025/2027 n.224 del 07/08/2025 (proposta 99)
- Approvazione Bilancio consolidato Esercizio 2024 (proposta 103)
- Approvazione schema di convenzione ai sensi dell’articolo 30 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 62 comma 11 del d.lgs. 31/03/2023 n. 36, per lo svolgimento di funzioni di committenza ausiliaria del Comune di Barletta (proposta 93)
- Riconoscimento e presa d’atto del debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 134/2025 pronunciata dal Giudice di pace di Barletta – Avvocatura. (proposta 77)
- Riconoscimento e presa d’atto del debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 145/2025 pronunciata dal Giudice di pace di Barletta – Avvocatura. (proposta 89)
- Riconoscimento e presa d’atto del debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 128/2025 pronunciata dal Giudice di pace di Barletta – Avvocatura. (proposta 90)
- Riconoscimento e presa d’atto del debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 648/2025 pronunciata dal Tribunale di Trani – Avvocatura. (proposta 91)