È pubblicato nella sezione “Portale Appalti e Contratti” del sito web istituzionale del Comune di Barletta l’avviso di indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura ex art. 50 comma 1 del D.Lgs. 31.03.2023, n.36 (sempre attraverso il Portale Appalti&Contratti) per l’affidamento del noleggio, dell’installazione, dell’assistenza e dello smontaggio di luminarie per le festività natalizie 2025/2026.

Gli operatori economici interessati a partecipare alla gara dovranno inviare la manifestazione di interesse utilizzando l’apposito modello predisposto da questa stazione appaltante, purché in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità e di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria riportati nel predetto avviso.

La stazione appaltante non intende operare alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la scelta del miglior preventivo: pertanto, tutte le manifestazioni di interesse pervenute, in esito al presente avviso, da operatori economici che dichiareranno il possesso dei requisiti richiesti, saranno prese in esame.

La procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto, verranno ammesse solo le manifestazioni di interesse presentate attraverso la piattaforma telematica di questo ente (il già citato portale Appalti&Contratti).

Non saranno ritenute valide manifestazioni di interesse presentate in forma cartacea o a mezzo PEC o di qualsivoglia altra modalità di presentazione.

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 21/09/2025.