2 punti in 3 partite. Pur con un calendario in salita, il bottino del Barletta in questo primo, primissimo scorcio di campionato è da considerarsi insoddisfacente. La squadra di Pizzulli ha fatto un buon calcio a sprazzi, soprattutto a Francavilla Fontana alla prima giornata e i primi 30 minuti a Sarno, ma ha raccolto poco rispetto alle previsioni e ha rimandato l’appuntamento con il primo successo.

L’occasione per sbloccarsi arriva mercoledì 24 settembre nel match interno contro il Francavilla in Sinni. Una gara non semplice, visto che i biancorossi ci arriveranno con una pressione non indifferente, ma indubbiamente nelle corde di Manetta e compagni. Una gara a cui il Barletta arriverà privo degli squalificati Bonnin e Sasanelli, con Coccia in dubbio visto lo stop di Sarno e con il lungodegente Guadalupi non disponibile. Quattro pedine indisponibili che hanno messo in evidenza i limiti a livello numerico della rosa a disposizione di mister Pizzulli. Sono solo tre infatti i centrali difensivi che potranno essere schierati: il duo di difesa composto da Manetta e uno tra Telera e Di Cillo, più uno di questi due che dovrà sedersi in panchina.

Un dato, quello delle pochissime rotazioni a disposizione, che riguarda anche i centrocampisti. Se si escludono infatti gli under, sono solo due gli interpreti in rosa in una mediana a due: Piarulli e Cancelli, a cui si potrebbero aggiungere, se non infortunati, Giambuzzi e Coccia, ma decisamente adattati in quella posizione. Ecco perché, al di là di ogni discorso tecnico di cui giudice sovrano sarà il campo, la società si sta guardando intorno per cercare di rafforzare la squadra. Il reparto maggiormente attenzionato è il centrocampo, con Urso, Radrezza e Firenze sondati nelle ultime ore, mentre più defilato Ciccio De Rose, già in biancorosso nell’annata 2014/2015. Un altro ex che piace molto è il difensore Matteo Legittimo, scorso anno a Casarano e che ha vestito la maglia da Barletta nella stagione 2009/2010.

In attesa di segnali extra campo, la squadra dovrà dare risposte sul campo e la sfida contro il Francavilla in Sinni potrà rappresentare un viatico importante da questo punto di vista. Margine di errori ridotto pressocché allo zero, ma serve qualcosa in più da parte di tutte le componenti in causa.

A cura di Giacomo Colaprice