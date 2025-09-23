Persone abituate a sporcarsi le mani, a metterci la faccia e a farsi carico dei problemi della città di Barletta, anche attraverso comitati e associazioni, che uniscono le forze per dare vita ad un nuovo movimento politico. Si chiama “Rete civica” ed è un laboratorio di idee che aspira a farsi portavoce delle istanze del territorio per presentarsi da protagonista alle prossime elezioni comunali. Un nuovo soggetto civico attorno al quale costruire un programma di rilancio della città, lontano dagli schemi della vecchia politica.

In “Rete civica” confluiranno le battaglie del comitato di quartiere zona 167 per una periferia più vivibile e a misura di famiglie e contro ogni forma di ulteriore cementificazione del territorio.

“Rete civica” vuol essere anche un riferimento per le fasce più fragili della popolazione, accogliendo l’esperienza portata avanti da anni e con successo dai volontari dell’Ambulatorio Popolare.

Il servizio.