E’ ai nastri di partenza la stagione della team maschile della Polisportiva Dinamo Molfetta. In attesa di conoscere il calendario definitivo della squadra in maglia arancio, la società comunica di aver affidato l’incarico di coach a Dino Fiorella. Sarà lui a guidare la squadra nel prossimo Campionato di Serie D dopo la cavalcata vincente della passata stagione. La Dinamo Molfetta potrà contare su un tecnico di esperienza assoluta sia nel settore maschile che femminile nei principali tornei regionali pugliesi.

Una carriera che parte nel 1987 tra i settori giovanili e prosegue nel 1990 a Bisceglie nel Campionato di Serie C maschile. Tra il 1992 e il 1997 Dino Fiorella allena formazioni femminili e maschili in Serie C per poi allenare in Serie B2 in quel di Giovinazzo. Nel 2001 conquista a Terlizzi la Coppa Puglia di Serie C maschile, mentre nel 2002 giunge in Serie A2 femminile con la Renauto Bari.

Vanno citate le sue esperienze in Serie B1 maschile con il Bitonto nel 2003 e per tre anni a Terlizzi in Serie C femminile. Ha allenato il settore giovanile dell’Amatori Bari nel 2006/2007 per poi giungere a Molfetta dove ha allenato in Serie C il settore femminile e nella stagione 2023/2024 ha raggiunto la finale regionale maschile Under 15. Già da qualche settimana Fiorella sta dirigendo gli allenamenti del team maschile della Dinamo, preparandosi insieme alla squadra all’esordio in Campionato che avverrà il prossimo mese.

«Sono onorato di essere al servizio di un gruppo di ragazzi splendidi, motivati e sempre desiderosi di migliorarsi – sono state le sue prime parole alla guida della squadra arancio -. Sarà una stagione dura, ma la passione di questi ragazzi sarà il nostro uomo in più».