Lunedì 29 settembre 2025, a Barletta, nella parrocchia Spirito Santo, alle ore 19, don Leonardo Sgarra renderà il suo grazie al Signore durante la solenne celebrazione eucaristica presieduta in occasione del 25° anniversario della sua ordinazione presbiterale e dell’inizio del suo nuovo servizio pastorale come parroco.

Don Leonardo Sgarra è nato a Barletta il 6 agosto 1974. Ha ricevuto il battesimo l’8 settembre dello stesso anno nella parrocchia dello Spirito Santo. Cresciuto in una famiglia cristiana e semplice, papà commerciante di abbigliamento, la mamma casalinga. Ha frequentato la parrocchia dello Spirito Santo, dove ha maturato la vocazione al sacerdozio aiutato nel discernimento da don Michele Seccia, per cui all’età di 13 anni in terza media é entrato presso il seminario minore di Trani. Ha frequentato il ginnasio presso lo stesso seminario. Il liceo classico presso il seminario regionale di Taranto. Ha frequentato gli studi teologici presso il seminario regionale di Molfetta. Ha conseguito la laurea in teologia morale presso l’Università Alfonsiana di Roma.

E’ stato ordinato sacerdote il 29 settembre 2000 presso la parrocchia dello Spirito Santo. Nominato vicario parrocchiale presso la parrocchia SS. Salvatore in Margherita di Savoia, padre spirituale presso il seminario di Bisceglie dal 2004 al 2009, successivamente rettore del Seminario Arcivescovile di Bisceglie. Dal 2009 al 2025 è stato parroco della parrocchia del Cuore Immacolato di Maria in Barletta. Dal 1 settembre è parroco della parrocchia dello Spirito Santo in Barletta, succedendo a mons. Filippo Salvo.