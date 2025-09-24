La Champions League a Barletta e non si tratta di una battuta di stampo sportivo.

Nella sala Giunta ha fatto bella mostra la coppa originale della Champions League 2007 vinta dal Milan nello stadio di Atene.

A portarla in città la ASD Dream Team del presidente Carmine Dinoia. L’associazione rientra nel circuito Accademy Milan ed è riuscita a portarla a Barletta per mostrarla a tutti i bambini affiliati.

Nell’incontro il Sindaco Cannito ha elogiato l’iniziativa della associazione complimentandosi per l’impegno profuso verso i calciatori in erba.

«Questa coppa – ha dichiarato Cannito – rappresenta per milioni di ragazzi in tutta Europa un sogno che pochissimi potranno realizzare solo lavorando duramente e con enorme sacrificio. Sono questi i valori fondanti del calcio come di ogni sport che formano i nostri ragazzi aiutandoli ad affrontare la vita, a vincere con sobrietà, e, quando capita, a perdere con dignità».